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Calcio | 27 giugno 2020, 15:18

Calcio, Prima Categoria: ecco le 63 squadre che hanno maturato il diritto di iscrizione al prossimo campionato

Calcio, Prima Categoria: ecco le 63 squadre che hanno maturato il diritto di iscrizione al prossimo campionato

E' stato pubblicato dal Comitato Regionale Ligure l'elenco delle squadre che potranno iscriversi al prossimo campionato di Prima Categoria.

A seguire l'elenco completo:

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021

A CIASSETTA

A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

ALTARESE

APPARIZIONE FC

ARCOLA GARIBALDINA

AREA CALCIO ANDORA

ATLETICO ARGENTINA

AURORA CALCIO

BAIA ALASSIO CALCIO

BARGAGLI SAN SIRO

BOLANESE

BORGHETTO 1968

BORGO FOCE MAGRA A.F.

BORGORATTI

CA DE RISSI SAN GOTTARDO

CALVARESE 1923

CAMPESE F.B.C.

CAPERANESE 2015

CARLIN S BOYS

CASARZA LIGURE

CASTELNOVESE

CELLA 1956

CITTA DI COGOLETO

COGORNESE

CORNIGLIANESE 1919

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA

FEGINO

INTERCOMUNALE BEVERINO

LETIMBRO 1945

MALLARE

MAROLACQUASANTA

MIGNANEGO

MILLESIMO CALCIO

MULTEDO 1930

MURA ANGELI

NUOVA OREGINA S.R.L.

OLIMPIA CARCARESE

OLIMPIC 1971

PEGAZZANO CALCIO 2015

PONTELUNGO 1949

PRATO 2013

PRO PONTEDECIMO CALCIO

PROGETTO ATLETICO

QUILIANO&VALLEGGIA

RICCO LE RONDINI

RIESE

RUENTES 2010

SAMPIERDARENESE

SAN BERNARDINO SOLFERINO

SAN CIPRIANO

SAN DESIDERIO

SAN LAZZARO LUNENSE

SAN QUIRICO BURLANDO 1959

SARZANA CALCIO 1906 SRL

SORI

SPERANZA 1912 F.C.

SPORTING CLUB AURORA 1975

SUPERBA CALCIO 2017

TARROS SARZANESE SRL

TORRIGLIA 1977

VADESE CALCIO 2018

VALLE 2015

VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

redazione

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