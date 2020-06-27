Calcio, Prima Categoria: ecco le 63 squadre che hanno maturato il diritto di iscrizione al prossimo campionato

E' stato pubblicato dal Comitato Regionale Ligure l'elenco delle squadre che potranno iscriversi al prossimo campionato di Prima Categoria.
A seguire l'elenco completo:
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021
A CIASSETTA
A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
ALTARESE
APPARIZIONE FC
ARCOLA GARIBALDINA
AREA CALCIO ANDORA
ATLETICO ARGENTINA
AURORA CALCIO
BAIA ALASSIO CALCIO
BARGAGLI SAN SIRO
BOLANESE
BORGHETTO 1968
BORGO FOCE MAGRA A.F.
BORGORATTI
CA DE RISSI SAN GOTTARDO
CALVARESE 1923
CAMPESE F.B.C.
CAPERANESE 2015
CARLIN S BOYS
CASARZA LIGURE
CASTELNOVESE
CELLA 1956
CITTA DI COGOLETO
COGORNESE
CORNIGLIANESE 1919
DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA
FEGINO
INTERCOMUNALE BEVERINO
LETIMBRO 1945
MALLARE
MAROLACQUASANTA
MIGNANEGO
MILLESIMO CALCIO
MULTEDO 1930
MURA ANGELI
NUOVA OREGINA S.R.L.
OLIMPIA CARCARESE
OLIMPIC 1971
PEGAZZANO CALCIO 2015
PONTELUNGO 1949
PRATO 2013
PRO PONTEDECIMO CALCIO
PROGETTO ATLETICO
QUILIANO&VALLEGGIA
RICCO LE RONDINI
RIESE
RUENTES 2010
SAMPIERDARENESE
SAN BERNARDINO SOLFERINO
SAN CIPRIANO
SAN DESIDERIO
SAN LAZZARO LUNENSE
SAN QUIRICO BURLANDO 1959
SARZANA CALCIO 1906 SRL
SORI
SPERANZA 1912 F.C.
SPORTING CLUB AURORA 1975
SUPERBA CALCIO 2017
TARROS SARZANESE SRL
TORRIGLIA 1977
VADESE CALCIO 2018
VALLE 2015
VECCHIAUDACE CAMPOMORONE