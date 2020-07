Pesca Sportiva: sabato torna a Varazze il Palio di San Pietro

Sabato 4 luglio 2020 dalle ore 8:00 alle 10:30, condizioni meteo permettendo e nel rispetto e nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, i baldi pescatori amatoriali di Celle Ligure e Varazze, si troveranno nel tratto di mare denominato “Ciappasse”, ad insidiare bughe e sugarelli.





I pescatori dello Sporting Club di Celle Ligure si impegneranno al massimo per contendere, agli amici di Varazze, il “Palio di San Pietro”, che lo scorso anno si sono aggiudicati questa classica manifestazione ludico amatoriale di pesca al bolentino.





“Rinnoviamo un appuntamento – ci ha dichiarato Alberto Patrucco, Presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, organizzatrice del raduno – che ci vede presenti tra i pochi ormai rimasti veri amanti del mare e delle sue bellezze, che non sono solo bagnarsi o spaparanzarsi sulla spiaggia, ma godere delle tante peculiarità naturalistiche che il litorale varazzino ci dona quando lo osserviamo dal mare aperto. Confidando di una partecipazione numerosa di esperti pescatori e non, con un buon numero di giovani, per poter continuare a portare avanti la nostra passione, che rimane tra le più antiche del popolo ligure.”





Giovedì sera, 9 luglio 2020, premiazione e “Giropizza” sull’arenile con premi per tutti i partecipanti.