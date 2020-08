Calcio, Eccellenza e Promozione, si partirà il 27 settembre. Prima Categoria al via il 4 ottobre

L'ufficialità arriverà solo con il comunicato atteso per il pomeriggio odierno, ma non dovrebbero esserci novità sostanziali in merito alle date già ventilate nelle scorse settimane per il via dei campionati di Eccellenza e Promozione.

Se il primo match di Coppa Italia prenderà il via il 13 settembre, per il campionato bisognerà attendere due settimane, il 27 settembre.

Da rituale anche la settimana di ritardo con cui scatterà il torneo di Prima Categoria: la settima serie scatterà infatti il 4 di ottobre