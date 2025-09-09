Volley. Il Cuneo di Zaytsev e il Cannes in campo a Imperia per il Trofeo Morenews, prevendita aperta per il grande evento del 17 settembre

Con il trionfo dell’Italvolley di Velasco al Mondiale femminile e l’imminente inizio della rassegna iridata maschile, con gli azzurri di De Giorgi (l’imperiese Giacomo Giretto è il team manager) chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2022, aumenta esponenzialmente l’attesa per il test match tra MA Acqua San Bernardo Cuneo e Cannes, formazioni militanti rispettivamente in Superlega e nella Ligue A, i massimi campionati d’Italia e Francia.



L’appuntamento, primo atto della 41a Sanremo Cup XXXIII Memorial Dado Tessitore, è per mercoledì 17 settembre presso il palazzetto dello sport di Imperia (zona San Lazzaro), con inizio del confronto alle ore 20. L’organizzazione è curata dalla Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo con la collaborazione dell’agenzia Immedia.

Tra i protagonisti più attesi ci sarà sicuramente Ivan Zaytsev, neo-acquisto del club piemontese.

La prevendita dei biglietti (tramite il portale Ticket.it ) è iniziata da pochi giorni. Si va verso un sold out, considerato che un terzo dei posti disponibili sono già stati prenotati (la capienza è di 675 spettatori) e che i prezzi (da 6 euro per gli Under 21 a 8 euro per gli interi, passando per i 7 euro dei tesserati Fipav) sono davvero popolari. Previsto anche un biglietto a 5 euro per i gruppi (società sportive, minimo 10 persone), prenotandosi tramite e-mail ( sanremocup@gmail.com ).



Tra i vari riconoscimenti che saranno consegnati a fine gara ci sarà anche il Trofeo Morenews.

Le due formazioni da qualche giorno hanno iniziato la preparazione presso le rispettive sedi e quella di Imperia sarà una delle loro primissime uscite. Sono intanto noti i nomi degli atleti che compongono i due roster. Eccoli (tra parentesi ruolo, anno di nascita, altezza e Paese di nazionalità).

Cuneo: Riccardo Copelli (C, 1996, 198, Italia), Lorenzo Codarin (C, 1996, 199, Italia), Domenico Cavaccini (L, 1987, 178, Italia), Matteo Bonomi (P, 2006, 182, Italia), Marko Sedlacek (S, 1996, 2002, Croazia), Simone Oberto (L, 2002, 187, Italia), Ivan Zaytsev (S, 1988, 204, Italia), Lorenzo Sala (O, 2002, 200, Italia), Giulio Colasanti (C, 2006, 194, Italia), Alexandar Stefanovic (C, 1998, 200, Serbia), Michele Baranowicz (P, 1989, 196, Italia), Nathan Feral (O, 2003, 197, Francia), Claudio Cattaneo (S, 1997, 190, Italia), Federico Giraudo (S, 2007, 194, Italia). Staff tecnico: Matteo Battocchio (1° allenatore), Mauro Rizzo (vice), Fabio Genre (assistente).



Cannes: Timo Beriot (S, 2000, 204, Francia), James Weir (C, 1995, 204, Australia), Yval Chansky (P, 2007, 186, Israele), Lukas Demar (S, 1996, 199, Francia), Kellian Motta Paes (P, 2002, 192, Francia), Theo Mohwinkel (S, 2002, 196, Germania), Samuel Cohen (S, 2005, 195, Francia), Okan Demiryurek (L, 2002, 174, Francia); Xander Ketrzynski (O, 2000, 208, Canada), Omar Biglino (C, 1995, 198, Italia), Marius Paumelle (C, 2003, 201, Francia), Luciano Massimino (L, 1991, 178, Italia), Jacob Ekmann (C, 2002, 210, Svezia), Joao Rodrigues Noleto (S, 2005, 200, Brasile). Staff tecnico: Constant Tchouassi (1° allenatore), Frederic Trouve (vice), Yoan Lorente (assistente e scoutman).

Curiosità. L’imperiese Giretto, oro mondiale nel 1994 con Velasco in panchina e oggi team manager azzurro, ha vestito entrambe le maglie. Il test match Cuneo-Cannes si è già giocato ad Imperia nel 2009 nell’ambito dell’Ivf Festival. Allora finì 3-1 per i piemontesi. In campo, tra i migliori, c’era anche Simone Parodi, altro campione ponentino, che ha da poco terminato la carriera. Nel 2005 si giocò invece a Diano Marina (3-1 per Cuneo). Erano i tempi di Giba...

Dopo la sfida di Imperia, la Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore proseguirà con due importanti tornei giovanili che saranno ospitati nell’impianto del Mercato dei Fiori di Bussana: l’Under 16 femminile andrà in scena nel weekend del 27-28 settembre, sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà la volta dell’Under 15 maschile, a carattere nazionale.