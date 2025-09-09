 / Calcio

Calcio | 09 settembre 2025, 20:45

Calcio, Coppa Promozione. Ceriale corsaro al Riva con il Pontelungo, i gol del match (VIDEO)

Calcio, Coppa Promozione. Ceriale corsaro al Riva con il Pontelungo, i gol del match (VIDEO)

I gol di Pontelungo - Ceriale 1-2

Marcatori: 7' Mariani (C), 27' Piu (P), 66' Beluffi (C)

Pontelungo  : Ghiozzi, Fazio (67' Rocca), Alizeri, Farinazzo, Massa (78' Chariq), Pollero (57' Guardone), Delfino, Folco (57' Asteggiante), Ardissone (78' Rossi), Piu, Staltari.
A disposizione: Breeuwer, P. Fazio, Calandrino, Garabello.
Allenatore: Zanardini 

Ceriale: Gallo, Miranda Sorvillo, D'Aiuto (80' Bonifazio), Barone (46' Buonocore), Franco, Guaraglia, Gaudino, Kacellari (77' Mangiavillano), Destito (65' Beluffi), Mariani, Molina (73' Renda).
A disposizione: Martinetti, Andreetto, Dogic, Piazza.
Allenatore: Mambrin 

Arbitro: Fousfos
Assistenti: Moretti, Lunardon

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium