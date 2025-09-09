Calciomercato. Il Bragno cerca esperienza, Gomes de Pina e Perovic nel mirino

Non è un segreto che il Bragno, come dichiarato a più riprese da mister Ferraro, stia cercando dei giocatori per innalzare l'età media della rosa e garantire la giusta dose di mestiere nei reparti chiave.

Come visto contro il Savona non mancano giovani interessanti nell'organico, ma un paio di elementi di esperienza potrebbero far comodo all'allenatore biancoverde.

I rumor non sono mancati negli ultimi giorni, ma le due trattative che paiono maggiormente lanciate sono quelle che portano ad Alberto Gomes de Pina, attaccante ex Millesimo e Savona classe 1993, e Stefan Perovic, difensore leva 2001 ma già con tante esperienze alle spalle insieme a Bra, Ceva e Millesimo.

Ulteriori novità potrebbero emergere nei prossimi giorni con l'avvicinamento della prima giornata di campionato.