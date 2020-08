Calcio, Asd Savona. A breve l'affiliazione federale. La consigliera Olin Verney: "La fine della vecchia società testimonia il declino della città"

Con la riapertura degli uffici del Comitato Regionale Ligure, dovrebbe arrivare nelle prossime ore l'affiliazione dell'Asd Savona Calcio alla FIGC.

Dopo la lettera che invierà l'Amministrazione Comunale, il Consiglio Ligure avrà la possibilità di decidere di inserire in sovrannumero gli Striscioni anche in un campionato di livello superiore rispetto alla Seconda Categoria.

Restando in ambito politico, è arrivata anche la presa di posizione via social di Elda Olin Verney, consigliera comunale di Italia Viva, a sottolineare le differenze calcistiche tra La Spezia, altro capoluogo provinciale, e la città della Torretta.

"Mi chiedo come mai La Spezia abbia raggiunto questo meraviglioso risultato: naturalmente estrema felicità per questa città, mentre lo storico Savona non è è riuscito neanche ad iscriversi al Campionato, in aggiunta senza la possibilità di usare il nostro simbolo dello sport, lo stadio "Valerio Bacigalupo".

Tutto questo è il simbolo del declino della Nostra Savona".