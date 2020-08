Canottieri Sabazia. A Candia il ritorno in acqua dopo il lockdown: un oro con il C2, doppio bronzo con il K4 e il C1

Nella giornata di domenica, a Candia Canavese, i nostri biancorossi si sono cimentati nella prima gara post-Covid, dove sono state prese precauzioni massime sia nel viaggio di trasferta che nella sistemazione a terra. Erano presenti sedici società, per complessivi duecentocinquanta atleti: unica ligure la Canottieri Sabazia. Considerando i pochi allenamenti che si sono potuti effettuare per il lungo periodo di lockdown, i nostri atleti si sono comportati bene.

Sul gradino più alto del podio Marco Tarditi e Alessandro Mito che, in C2 ragazzi, conquistano un Oro prezioso. Anche il K4 ragazzi viene premiato sui 1.000 metri: la buona prestazione che ha portato alla medaglia di Bronzo è stato ottenuta da Pietro Frumento, Simone Delfino, Samuele Dossetti e Gabriele Pontini. A questo si aggiunga pure un Bronzo in C1, nelle gare degli Under 23: sul terzo scalino del podio è salito Andrea Tarditi.

Come hanno fatto notare l’allenatrice Laura Bentivoglio e il vicepresidente Ruggero De Gregori, una nota di merito va a tutta la compagine per gli ottimi piazzamenti ottenuti: oltre ai premiati, quindi, citiamo: Filippo Baldizzone, Martino Cambiaso, Matteo Curletti, Alessandro De Stefano, Matteo Gerace, Flavio Ghezzi, Gregorio Gibellini, Edoardo Griseri, Francesco Lai, Davide Mitro, Cristian Paglieri, Edoardo Ramagli, Riccardo Rossi, Leonardo Sogno.

Ora è in programma una trasferta a Caldonazzo dove, sabato 29 e domenica 30 agosto, ci sarà la Finale Canoagiovani e il Meeting delle Regioni. La nostra società biancorossa sarà presente con sei atleti, tra Cadetti e Allievi.