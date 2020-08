Calciomercato, Vado: Sampietro appare sulle tribune del Chittolina, primi minuti in campo per Boiga

C'è chi ha scherzato, vedendo Gianluca Sampietro assistere all'amichevole tra Vado e Sestrese di mercoledì scorso, tra la presenza del giocatore in tribuna e l'assonanza con il primo papa della Chiesa cattolica.

Il possibile arrivo del forte centrocampista nativo di Genova resta forse l'obiettivo pià ambizioso per il direttore sportivo Sonetti, dato che il giocatore è vincolato all'ACR Messina.

Possibili sviluppi della trattativa potrebbero palesarsi nei prossimi giorni.

In campo si è visto invece Nicolas Boiga (in attesa di tesseramento): l'attaccante ha messo in mostra buona parte del suo repertorio, composto da tecnica e accelerazioni, sfiorando anche il gol, negato da un grande intervento dell'estremo difensore verdestellato.