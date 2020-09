Calcio, Cairese: lunedì parte il Laboratorio Tecnico, il primo relatore sarà Fulvio Fiorin

Lunedì 21 alle ore 20 presso lo stadio “Cesare Brin” prenderà il via il Laboratorio Tecnico organizzato dalla ASD Cairese. Il primo relatore di questa serie di incontri sarà Fulvio Fiorin (bio QUI), per anni allenatore delle giovanili del Milan e nello staff di Filippo Inzaghi quando era alla guida della prima squadra rossonera.

Tema della serata l’allenamento integrale per principi. Senza voler svelare troppo sul contenuto dell’incontro, nel corso del quale vi saranno sia momenti di spiegazione teorica sia momenti di pratica sul campo, Fulvio Fiorin spiega così la nozione di “allenamento integrale”:

“Allenare in maniera ‘integrale’ significa trasmettere i principi del calcio proponendo attività che comprendano in contemporanea aspetti tecnici, tattici, condizionali e di mentalità. Ogni proposta deve essere di tipo situazionale e deve essere volta a migliorare gli atleti nelle diverse fasi di gioco: possesso, non possesso e transizione”.

Quale consiglio darebbe Fulvio Fiorin a un allenatore alle prime armi? “In primis – spiega – direi di osservare i giocatori. A partire da questo primo step, è poi necessario proporre attività che abbiamo un carico cognitivo crescente. Nel calcio si fa sempre più attenzione all’aspetto atletico, muscolare, ma io credo che la cosa più importante sia sempre e comunque allenare il cervello”.