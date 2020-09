Giudice Sportivo, Coppa Italia Eccellenza: le sanzioni settimanali

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: LIGORNA 1922 V.D.G.

AMMENDA Euro 200,00 LIGORNA 1922 V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/10/2020

DEMARIA RAIMONDO (LIGORNA 1922) V.D.G.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

LAZZONI FEDERICO (CADIMARE CALCIO)

Espulso per aver rivolto frasi irriguardose ad un A.A., stazionava fuori del recinto di gioco, rivolgendo all'altro A.A. espressioni gravemente irriguardose. Al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, stazionava nel sottopassaggio che conduce agli stessi, impedendo il rientro della terna e rivolgendo al primo A.A. una frase ingiuriosa. Il tutto senza alcun tipo di DPI e trascurando l'osservanza della distanza interpersonale (infrazioni rilevate dagli AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

ILARDO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOGGIANO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

LO GIOCO BRANDO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

SPANO LUCA (BUSALLA CALCIO)

AGRIFOGLI SEBASTIANO (CADIMARE CALCIO)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PIACENTINI RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DELGADO GAMARRA O. S. (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VALLERGA LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BRUSACA FEDERICO (LIGORNA 1922)

DAGOSTINO STEFANO (LIGORNA 1922)

GATTO PIERLUIGI (LIGORNA 1922)

PADOVAN GABRIEL (LIGORNA 1922)

ANGIRILLO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

BATTUELLO GIORGIO (PIETRA LIGURE 1956)

BONANNO PIETRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GRANI EROS (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PERRONE MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

NAPOLI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)