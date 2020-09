Al via il Corso Allenatori di Sci del Collegio Maestri di sci della Liguria

Le lamine sono affilate, gli sci sono sciolinati ma 37 maestri di sci del Collegio della Liguria in questi giorni hanno penna e quaderno in mano e tanti appunti da scrivere: una buona preparazione allo sci prevede anche la formazione in aula.

Oggi, lunedì 28 settembre fino a mercoledì 30 settembre infatti il Collegio Maestri di Sci della Liguria, in accordo con il COLNAZ e la FISI, organizza a Carcare (Savona) il "Corso Allenatori di Sci" per il conseguimento della qualifica di allenatore I livello (STF I).

Gli argomenti trattati in questi tre giorno sono vari e completi: dalla metodologia dell’allenamento alla programmazione, dalla psicologia, alla didattica, fino ad arrivare ai regolamenti delle gare.

Ci sarà la possibilità di vedere i video degli allenamenti e delle gare dei più forti atleti del mondo, si vedrà la differenza nell’approccio alle discipline veloci (discesa e supergigante) e alle discipline tecniche (slalom e gigante).





Quanti “segreti” riusciranno a scoprire da Roberto Manzoni, Paolo Borio, Paolo De Florian (l’allenatore della Goggia e della Brignone) e Giacomo Bisconti (direttore Coscuma) che fanno parte dello staff di formatori nazionali della FISI, allenatori di esperienza assoluta, dallo sci club locale alla Coppa del Mondo di Sci.