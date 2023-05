Calcio, Andora. Lo Re replica a Chiaffitella: "Nessuno ha avuto scritti che garantissero il passaggio della società"

Dopo le dìchiarazioni del week end rilasciate da Davide Chiaffitella, in merito alla scelta del direttivo dell'Andora di privilegiare il passaggio societario all'imprenditore Ndrcil Aga, il vice presidente biancoblu, Alfonso Lo Re, ha volute replicare al diretto interessato.

"Resto sorpreso dalle accuse di Chiaffitella, c i tenevo a fare chiarezza sulle cose che ho sentito e letto in questi giorni.

In primis, il venerdì in cui il Signor Chiaffitella si è presentato con alcune persone che lo avrebbero affiancato nella possibile gestione del club, gli abbiamo comunicato la convocazione di un consiglio direttivo per valutare la sua proposta, con l'intenzione di comunicargli l'esito il sabato seguente.