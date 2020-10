Calcio, Eccellenza: due gironi e squadre dispari, ma finalmente oggi parte la stagione 2020/21

A più di sette mesi dall'ultimo incontro disputato nel massimo campionato ligure, finalmente si torna a giocare per i tre punti che, con il format appena varato, forse avranno meno significato rispetto a 12 mesi fa.

Il nuovo regolamento, seppur nei dettagli non sia stato ancora varato (e ciò appare paradossale iniziando la stagione a ottobre) vedrà infatti il clou arrivare solo nell'anno nuovo: verosimilmente le prime cinque squadre dei gironi A e B potranno accedere al girone finale, valido per la promozione in Serie D, mentre le altre contendenti dovranno sfidarsi in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Nel girone ponentino si parte con una sfida che promette spettacolo, come Albenga e Finale. Gli ingauni, candidati al salto di categoria, dovranno però scrollarsi rapidamente di dosso più di un dubbio emerso sulla qualità della manovra offensiva, mentre i giallorossi di Buttu vogliono lasciare da parte le incertezze palesate nell'avvio della stagione scorsa.

Così come il Pietra Ligure, reduce dalla vittoria di Coppa Italia proprio al "Riva", seppur l'Alassio sia una vera e propria incognita, dato che le vespe, finita l'era Vincenzi, hanno di fatto costruito (in parte) l'organico proprio nel corso delle ultime 72 ore.

Intriga anche Cairese - Sestrese, con i gialloblu capaci di confermare un organico di alto profilo nonostante una forzata riduzione del budget, di fronte a una squadra che vuole candidarsi ad autentica mina vagante dell'intero girone.

Chi punta in alto è anche il Campomorone, pronto a ospitare il neopromosso Varazze, mentre due rose estremamente giovani come Genova Calcio e Ospedaletti, proveranno a produrre gol e azioni offensive, come nella mentalità di Beppe Maisano e Andrea Caverzan.

Il programma dei due gironi