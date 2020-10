Calcio. Eccellenza, finisce in parità Albenga-Finale: al "Riva" è 1-1

ALBENGA - FINALE 1-1 - 12' Fabbri (Rig.); 2'st Marquez

49'st Finisce qui un gran bel secondo tempo: Albenga-Finale 1-1.

48'st Di Bella ha sui piedi il match ball, il Finale si salva in extremis.

45'st Saranno 4 i minuti di recupero prima del fischio finale.

40'st Nuovo cambio nell'Albenga: esce Marquez, entra Di Bella.

38'st Ancora Finale: Gerundo al tiro da posizione ravvicinata, bravissimo Berruti a salvare la propria porta.

36'st Traversa di Vittori, sfortunato il Finale. Poco dopo ci riprova Galli, sfera lontano dal bersaglio ma non di molto.

32'st Sostituzione nell'Albenga: esce Lupo, entra Nardi.

25'st Vittori all'improvviso: conclusione centrale, para Berruti.

22'st Ammonito De Benedetti, intervento falloso ai danni di Balleri.

19'st Ancora Albenga pericolosa, si salva in qualche modo il Finale che riparte in contropiede e arriva al tiro con Molina Borja: a Berruti battuto ci pensa Olivieri a salvare in extremis la porta ormai vuota.

18'st Porta decisivo: salva la sua porta sulla deviazione fortuita di un compagno a due passi dalla propria porta.

14'st Ancora Grandoni ad un passo dalla segnatura: sfera fuori misura. In questo secondo tempo è tutta un'altra Albenga. Doppio cambio nel Finale: fuori Ferrara e Ponzo, dentro Gerundo e Molina Borja.

10'st Brignone mette Grandoni davanti al portiere avversario: il numero 29 non riesce a superare Porta, grande chance sciupata dai padroni di casa.

4'st Rete annullata all'Albenga, Marquez ammonito nell'occasione. Si resta così sull'1-1.

2'st IL PAREGGIO DELL'ALBENGA: cross di Balleri dalla destra, colpo di testa in tuffo di Marquez che supera Porta.

1'st Si riparte al 'Riva', novità di formazione da entrambe le parti. Nell'Albenga dentro Brignone per Carro Gainza, nel Finale c'è Galli per Rocca.

---

45'+2 Tentativo di Lupo da fuori area, pallone largo sul fondo. Arriva il fischio del direttore di gara, squadre che vanno al riposo.

39' Traversa di Grandoni: break dei padroni di casa che vanno ancora vicino al pareggio. Sfortunato in questo frangente il numero 29 bianconero.

32' Fabbri due volte protagonista: prima su punizione costringe la difesa ingauna a chiudere in corner, a seguire ci prova con un tiro da fuori che non trova la porta.

20' Garbini vicinissimo al pareggio: su azione d'angolo il difensore argentino ha sui piedi un buon pallone ma lo manda alto sopra la traversa.

17' Occasione Albenga: cross di Marquez, Balleri anticipato. La squadra di Grandoni prova a reagire.

14' Calcio d'angolo velenoso di Carro Gainza, Porta allontana coi pugni: sulla respinta ci prova Fonjock da buona posizione, pallone alto.

12' GOL DEL FINALE: Fabbri spiazza Berruti, ospiti in vantaggio

10' Calcio di rigore per il Finale: intervento falloso di Gargiulo su Rocca. Ammonito il capitano dell'Albenga.

7' È l'Albenga che prova a fare la partita, Finale che ribatte colpo su colpo. Gara condizionata dalle condizioni climatiche avverse.

1' Iniziata sotto una pioggia battente la sfida tra Albenga e Finale: locali con i classici colori bianconeri, ospiti in divisa giallorossa con inserti blu.