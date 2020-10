Calcio, Letimbro forza cinque all'esordio: "La dedica è tutta per Andrea Cossu"

La Letimbro ha immediatamente archiaviato il passaggio a vuoto di Coppa, superando 5-1 tra le mura amiche l'Altarese.

Una vittoria voluta fortemente da tutta la squadra di mister Oliva, per poterla dedicare a un membro importante dello spogliatoio gialloblu.

"I ragazzi ci tenevano particolarmente a far loro l'incontro - spiega il dirigente Marco Bozzo - sia per partire al meglio in campionato che per dedicare il successo ad Andrea Cossu: a breve dovrà affrontare un intervento chirurgico che lo terra' lontano dai campi per tutta la stagione, ma la stima e l'affetto nei suoi confronti, da parte di tutti noi, rimarranno immutati".