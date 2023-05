Calcio. New Bragno, mister Monte guarda al futuro con un messaggio: "Due salvezze snervanti, vorrei vivere una stagione più tranquilla"

Il New Bragno fa festeggiato da poco la permanenza nel campionato di Promozione, riuscendo a strappare il pass con gioco e determinazione.

Questo anche grazie al suo tecnico Fabrizio Monte che traccia così il bilancio della stagione: "Non mi sono ancora incontrato con la società, abbiamo solo svolto un ultimo allenamento e pizzata finale. A brevissimo ci incontreremo. Il New Bragno è nel mio cuore ma dobbiamo vedere tutti assieme se ci sono le condizioni per proseguire. Due salvezze, in un anno e mezzo sono state decisamente snervanti e vorrei vivere una stagione più tranquilla altrimenti è giusto guardarsi attorno".

Secondo rumors, uno dei nomi che circolano per il futuro al Finale appena retrocesso dall'Eccellenza potrebbe essere proprio quello di Monte: "Un mio accostamento alla panchina del Finale sarebbe un onore soprattutto perché in questi anni ha sempre fatto categorie superiori e la ricostruzione sarebbe sicuramente per fare una stagione importante".

In conclusione il tecnico del New Bragno dà un giudizio sulla stagione di suo figlio William, passato proprio sotto di lui alla Praese: "E' stata per lui un'esperienza sicuramente formativa, andare col treno e rientrare a Savona alle 23 non è da tutti e lui non ha saltato un allenamento. Logicamente ha giocato meno che a Bragno ma in una squadra più adulta, competitiva e con un obiettivo diverso, è un classe 2006. Domenica si giocheranno un playoff e quindi per lui sarà già un motivo di grande soddisfazione".