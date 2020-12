FOTONOTIZIA: Bragno, gli allenamenti ai tempi del Covid, il gruppo savonese si è ritrovato ai giardini pubblici

Con l'arrivo dei vaccini anche in Italia e un'ulteriore stretta delle restrizioni per le festività natalizie, in molti sperano che il mondo sportivo, come espresso dal ministro Spadafora, possa tornare ad animarsi nel mese di gennaio.

In questo periodo numerose società stanno facendo di necessità virtù, allenandosi anche in luoghi non abituali. E' successo anche al Bragno, con i ragazzi di mister Gerundo che si sono ritrovati nei giardini in zona Fornaci.

La pattuglia savonese biancoverde ha così deciso di mantenere salde le fila, insieme al proprio allenatore, rispettando ovviamente il distanziamento e le prescrizioni anti Covid19.