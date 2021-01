La vela nazionale è tornata ad Andora nell'ultimo weekend

Andora “Città dello Sport 365” ha inaugurato l’inizio della Stagione Velica della classe Laser 2021 con due Regate Nazionali.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 il Circolo Nautico Andora ha accolto un folto numero di atleti di età compresa tra i 12 e i 60 anni di età, suddivisi nelle classi 4.7, Radial e Standard.

Ancora una volta il campo di regata nel golfo di Andora non ha deluso le aspettative. Le condizioni meteo marine hanno permesso di effettuare 5 prove per le classi Radial e Standard e 4 prove per i 4.7.

Regate tecniche con onda formata e vento rafficato talvolta oltre i 20 nodi.

Il divertimento non è mancato. Al termine delle regate si è svolta la premiazione presso la tensostruttura del CN Andora in presenza del neo Presidente della I Zona Maurizio Buscemi e delle autorità cittadine. Premio speciale all’atleta più giovane Silvestro Ludovica, in ricordo del nostro Presidente Pierangelo Morelli che ha sempre creduto nelle classi giovanili per il futuro della vela, la convinzione è che ci abbia lasciato solo fisicamente, rimane dentro tutto il nostro Team il messaggio e la forza per continuare il suo operato, condividendo con tutto il mondo della vela la voglia di vivere insieme tanti, tantissimi altri momenti di gioia confrontandoci sui campi di gara.

PER CONSULTARE I RISULTATI DI SABATO 16 GENNAIO CLICCA QUI

PER CONSULTARE I RISULTATI DI DOMENICA 17 GENNAIO CLICCA QUI