In Serie C non è stata una domenica particolarmente positiva per i due ex allenatori del Savona, Giancarlo Riolfo e Luciano De Paola.

Pistoiese e Pergolettese sono state infatti sconfitte da Alessandria e Lucchese, entrambe con il punteggio di 2-0.

Toscani e lombardi restano comunque fuori dalla zona playout a quota 22 punti, in attesa dei prossimi impegni contro Como e Albinoleffe.