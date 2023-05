Calcio, Ospedaletti. Termina in pareggio il primo round playout. Espinal: "All'inizio emozionati, poi ci siamo sciolti"

Al ‘Ciccio Ozenda’ è andato in scena questo pomeriggio il primo round del playout che vede Ospedaletti e Campese giocarsi la permanenza in Promozione nel giro di 180 minuti.

Per la prima mezz’ora gara contratta con entrambe le squadre più attente a non subire che a produrre gioco. Poche le occasioni da una parte e dall’altra fino al 29’ quando Criscuolo firma il vantaggio ospite al termine di un’azione insistita in area. L’Ospedaletti non molla e al 31’ Schillaci si fa spazio in area, ma la sua iniziativa si spegne in angolo. Passano cinque minuti e si mette in mostra Avandro che sulla destra si libera di due avversari, serve Rotolo che prova il diagonale. Balbi si distende e blocca a terra. Al 42’ grande palla dentro per Rotolo che viene nuovamente fermato da Balbi, questa volta in uscita bassa. All’ultimo minuto della prima frazione la Campese raddoppia. Criscuolo approfitta di una disattenzione difensiva orange e insacca in pallonetto.

Il secondo tempo inizia all’insegna dei colori orange. Passa solo un minuto e Avandro si inserisce dalla destra per poi concludere di potenza sotto la traversa. Dopo aver accorciato le distanze l’Ospedaletti cresce con il passare dei minuti sino al 76’ quando Siberie riporta la gara sul pari incornando di potenza su assist di Stefano Cassini. È 2-2. Gli orange ora cercano la vittoria. Al minuto 84 Stefano Cassini, lanciato in velocità, prova a saltare il portiere che, però, si fa trovare pronto e la devia in angolo. Nel finale di partita l’Ospedaletti si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 90’ Schillaci si libera sulla sinistra e mette in area un cross insidioso che Balbi devia in angolo. Dopo un lungo recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità. Domenica prossima la gara decisiva sul terreno della Campese.

“All’inizio ci siamo fatti sorprendere dall’emozione, si vedeva la differenza tra la loro esperienza e la nostra, non siamo abituati a giocare partite come queste - ha dichiarato al termine della partita mister Josè Espinal - nella ripresa, sapendo che non avevamo più niente da perdere, abbiamo liberato la mente trovando prima il gol con Avandro e poi il pareggio con Siberie. È un risultato meritato anche se abbiamo sperato di vincere sino all’ultimo minuto. Al ritorno abbiamo un solo risultato possibile: dobbiamo vincere”.



Ospedaletti - Campese 2-2

Marcatori: 29’ e 45’ Criscuolo, 46’ Avandro, 76’ Siberie



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Alasia G., 3 Sahi (17 Bestagno), 4 Barbagallo (20 Cassini S.), 5 Gagliardi, 6 Caffi, 7 Rotolo, 8 Cassini V., 9 Siberie, 10 Schillaci, 11 Avandro

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Petrullà, 14 Costo, 15 Ferrari, 16 Pavone, 18 Molinari, 19 Sartori

Allenatore: Josè Espinal

Campese: 1 Balbi, 2 Pirlo, 3 Salice, 4 Boggiano, 5 Bonanno, 6 Pastorino, 7 Urso, 8 Marchelli (13 Bardi), 9 Zignegno (14 Ardinghi), 10 Criscuolo, 11 Nania (16 Tobia)

A disposizione: 12 Zunino, 15 Arrache, 17 Triavo, 18 Bassi, 19 Cenname, 20 Oliveri

Allenatore: Andrea Meazzi

Arbitro: Sig. Andrea Fanciullacci (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Claudio Costantino (Albenga); 2° Jetmir Hasa (Albenga)



Ammoniti: Siberie, Sahi, Bestagno, Cassini V., Gagliardi, Nania