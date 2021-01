Luna Rossa e Pietro Sibello dominano le prime regate di semifinale: è già 2-0 su American Magic

Non ha lasciato scampo ai propri avversari il Team Prada nei confronti di American Magic.

Al termine delle prime due regate di semifinale, Luna Rossa è infatti già 2-0 su Patriot, grazie a una condotta di gara tecnicamente e tatticamente perfetta.

Due partenze ineccepibili di James Spithill hanno steso il tappeto rosso all'imbarcazione italiana, ma una comunicazione più efficace nell'equipaggio, anche con l'alassino Pietro Sibello, hanno fatto sì che Luna Rossa limasse alcuni difetti in manovra palesati nei Round Robin.

D'altra parte bisogna sottolineare come gli americani non siano apparsi ancora in linea a livello di assetto dopo la rottura dello scafo della scorsa settimana, perdendo in larga misura (2:43 e 3:07) entrambe le regate, dove il vento costante ma sostenuto l'ha fatta da padrone.

Già stanotte Luna Rossa proverà a chiudere il capitolo qualificazione con altri due punti in palio, se ciò dovesse accadere sarà finale contro i britannici di Ineos.