E' giunta l'ora della finale di Prada Cup. Pietro Sibello e Luna Rossa a caccia di Ineos

La lunga attesa è terminata: questa notte alle 4 inizierà la finale di Prada Cup, la competizione che designerà quale team potrà sfidare i campioni in carica di New Zealand per alzare in cielo la Coppa America.

Dopo la vittoria su American Magic, il consorzio italiano dovrà dare il meglio di sè, sia a livello tecnico che umano per poter contendere la vittoria a Britannia.

L'imbarcazione di Sir Ben Ainslie ha infatti impressionato durante i round robin, battendo in ogni occasione proprio Luna Rossa.

In semifinale, però, grazie anche alla maggiore responsabilità tattica affidata all'alassino Piero Sibello, Luna Rossa ha alzato notevolmente il proprio livello di competitività, inoltre qualche upgrade sulla barca italiana dovrebbe aver migliorato ulteriormente le prestazioni.

Partire con il piede giusto sarà fondamentale, anche per togliere qualche certezza agli inglesi, assolutamente convinti di poter fare un solo boccone del team Prada - Pirelli.

Sarà possibile assistere alle regate in diretta a partire dalle ore 4:00, sia su Raidue che su Sky Sport.

In programma due regate al giorno, vince chi arriva per primo a 7 successi.