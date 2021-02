Lockdown ad Auckland: rinviate le regate tra Luna Rossa e Ineos

Non si terranno nella notte tra martedì e mercoledì la quinta e sesta regata della finale di Prada Cup.

La città di Auckland è infatti caduta in regime di lockdown per almeno tre giorni, a causa del rilevamento all'interno di una famiglia neozelandese di tre casi di Covid19.

Gli allenamenti in acqua non dovrebbero essere preclusi, ma le regate e l'apertura del villaggio rimarranno inibiti.

L'equipaggio e l'alassino Pietro Sibello restano quindi in attesa di conoscere la data esatta in cui ritroveranno in acqua i rivali di Ineos.