America's Cup: la bonaccia ferma Luna Rossa e Te Rehutai, nottata senza regate ad Auckland

Notte in bianco, notte senza vento. Luna Rossa e New Zealand sono state infatti costrette a rimanere con la barca dislocante sull'acqua praticamente per più di due ore.

Una brezza da nord e l'altra da sud, in ingresso sul golfo di Hauraki, si sono di fatto annullate, non permettendo al vento di superare la media richiesta di 6 nodi e mezzo per decretare il via.

Minuto dopo minuto, soprattutto alla boa di bolina, il flusso d'aria è sceso addirittura sotto ai 5 nodi, costringendo così gli arbitri a sancire il rinvio.

Come prassi si tornerà in acqua alle 4 di stanotte e, fortunatamente, le previsioni sembrano garantire un'intensità del vento sufficiente (10-11 nodi) per permettere alle imbarcazioni di salire sui propri foil.

Si riparte dal 3-3, chi arriverà per primo a 7 potrà alzare il trofeo al cielo.