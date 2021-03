All'asta circa 403 mq di immobile tra via Partigiani e corso Ricci a Savona

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

via Aglietto 90, 17100 Savona - tel. 019/84101 fax 019/8410210

Procedura aperta e competitiva per la vendita di una porzione di circa mq. 403 dell’immobile di maggior estensione sito in Comune di Savona, Via dei Partigiani/Corso Ricci foglio 62, particella 433, sub. 386 e della porzione di 761,15/1000,00 del portico prospiciente via Partigiani iscritto al sub. 387 come bene comune non censibile con diritto di prelazione a favore di soggetto che ha avanzato una proposta spontanea e irrevocabile d’acquisto, redatta ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permute e delle locazioni di beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona”.



BANDO - INVITO AD OFFRIRE

(Estratto)

L' Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona (di seguito ARTE Savona o Azienda), corrente in Savona, Via Aglietto n. 90, in persona del Suo Amministratore Unico Arch. Alessandro Revello

rende noto che:

a) ARTE Savona intende procedere, mediante procedura competitiva improntata a principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza da esplicitarsi con avviso pubblico ai sensi degli articoli 4 e 7 del “Regolamento di ARTE Savona relativo alla disciplina delle alienazioni, delle permute e delle locazioni degli immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)”, all’ alienazione della porzione di circa mq. 403 dell’immobile di maggior estensione sito in Comune di Savona, Via dei Partigiani/Corso Ricci foglio 62, particella 433, sub. 386 e della porzione di 761,15/1000,00 del portico prospiciente via Partigiani iscritto al sub. 387 come bene comune non censibile, meglio evidenziata nella planimetria allegata sub. 1) al presente, con diritto di prelazione a favore di soggetto che ha avanzato una proposta spontanea e irrevocabile d’acquisto, redatta ai sensi dell’art. 7 del suddetto Regolamento al prezzo di € 510.000,00 (euro cinquecentodiecimila/00).

Il tutto in conformità al presente Bando e al Disciplinare di gara Allegato A) allo stesso….

-----omissis-----

c) chiunque intenda aderire al presente Bando potrà fare pervenire la propria offerta vincolante, ferma e irrevocabile per un periodo di giorni 180 decorrente dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità prescritte nel presente Bando e conformemente al fac-simile reperibile presso la sede aziendale di Via Aglietto n. 90 e sul sito www.artesv.it sulla Homepage nella sezione vendite nonché nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”…..

-----omissis-----

f) le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 APRILE 2021 presso la sede di ARTE SAVONA, Via Aglietto n. 90, nei termini e nelle modalità di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara Allegato A) al presente Bando…

-----omissis-----

Al fine della presentazione delle offerte, si informa che copia in formato cartaceo del presente Bando e dei relativi allegati è visionabile presso ARTE Savona, Via Aglietto n. 90 e sul sito www.artesv.it o presso la sede aziendale previo appuntamento telefonico al n. 019-84101.

Savona, 02/03/2021

L’Amministratore Unico: f.to Arch. Alessandro Revello

Il Responsabile Unico del Procedimento: f.to Dott. ssa Laura Folco