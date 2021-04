Calcio, Campomorone. Di Latte scalpita: "Primo impatto ottimo, dal punto di vista etico e umano ci sarà continuità con Pirovano"

I primi allenamenti sono già in archivio e al contempo l'orologio inizia a scorrere verso la partita d'esordio contro il Finale.

Per Amedeo Di Latte le ultime 48 ore hanno rappresentato un vero e proprio tourbillon di emozioni, dalla prima chiamata della dirigenza del Campomorone, fino ad arrivare al ritorno in campo nell'allenamento di martedì scorso:

"E' stato come se si fosse riacceso un fuoco primordiale dentro di me, una scintilla scattata appena ho visto il piede appoggiarsi sull'erba. Ringrazio il Campomorone per l'opportunità che mi è stata data, ma ancor di più per avermi dato la possibilità di conoscere una società organizzatissima, con dirigenti preparati e una struttura davvero importante.

Al contempo ci tengo a ringraziare mister Pirovano, ho avuto modo di sentirlo al telefono e abbiamo chiacchierato per circa tre quarti d'ora. E' una persona dall'etica forte e con una spiccata sensibilità umana: penso che sotto questo punto di vista ci sia assoluta continuità.

L'esordio di domenica? C'è poco tempo, ma lo sapevamo. Sotto questo punto di vista credo sia corretto infondere alla squadra non troppi concetti, altrimenti si rischia di fare confusione. Dovremo giocare le prossime tre partite dando tutto, nell'auspicio che non siano le ultime di questa stagione".