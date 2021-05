Docufilm e vela a Savona, grazie alla visita di Marianna De Micheli

Il 30 aprile Marianna De Micheli ha fatto sosta a Savona, presso i pontili di Miramare, tappa del progetto “Mari e porti d'Italia” patrocinato da Assonautica Italiana.

La sua circumnavigazione dell'Italia in barca a vela è iniziata a Ventimiglia e si concluderà a Trieste, comprendendo anche le isole maggiori e minori. Si tratta di un viaggio che racconterà un'Italia vista dal mare, ciò che offrono i nostri porti, ma non solo! Con i suoi video Marianna racconta i luoghi e le persone con una curiosità contagiosa, ascoltandola viene voglia di salire in barca e salpare verso l'avventura, seguendo il richiamo del mare. E' molto seguita sui social e le sue dirette sono diventate per molti un appuntamento imperdibile.

Quando qualcuno si stupisce del fatto che abbia scelto di viaggiare sola, lei risponde che è felice di essere considerata un esempio di come ogni donna, se vuole, possa realizzare i propri sogni. Il racconto delle sue avventure infonde coraggio alle ragazze che si sentono impreparate di fronte alle difficoltà della vita. Il suo è un viaggio in solitaria ma in realtà non viaggia sola, in barca ha il meraviglioso Jingjok, un gatto che lei ha abituato alla navigazione fin da cucciolo. Per lui la barca è la sua cuccia, ogni porto è un luogo da esplorare ma alla fine sa sempre ritrovare la sua “casa” all'ormeggio. Marianna De Micheli era già approdata a Savona presso gli ormeggi di Assonautica durante la sua navigazione per raggiungere Ventimiglia, luogo di partenza ufficiale del progetto “Mari e porti d'Italia”.

Anche venerdì, come la volta scorsa, è stata accolta all'imboccatura del porto dal consigliere Diego Finotello sul gommone di Assonautica mentre sul pontile ad attenderla per fare gli onori di casa c'era una piccola delegazione del Sodalizio, tra cui il vicepresidente vicario Mauro Moncada. Le è stato consegnato un quadretto di nodi, realizzato dal “Gruppo Arti Marinare”, si è parlato dei progetti di Assonautica legati all'ecologia ed alla protezione del mare dall'inquinamento. Marianna De Micheli si è soffermata ad osservare il Seabin che è presente nelle acque della concessione di Assonautica.

Si tratta di un aspiratore che raccoglie e trattiene al proprio interno i rifiuti galleggianti, nel cestino ha notato in particolare i mozziconi di sigaretta (arrivano da Lungomare Matteotti, attraverso i tombini ed i canali di scolo). Marianna ha dimostrato un grande interesse per il problema dei rifiuti in mare e per ciò che si cerca di fare per salvaguardarlo. "E' un vero piacere poterla ospitare - hanno dichiarato da Assonautica - non sapendo ancora quanto si tratterrà a Savona, le auguriamo “Buona permanenza” ed anche “Buon vento” per la prosecuzione del suo viaggio.