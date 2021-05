Giudice Sportivo. Due turni a Giacomo Cavallone, uno a Donato, Pare e Fassone

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 5/ 5/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00

ANGELO BAIARDO

Per non aver adempiuto all'obbligo della presenza del medico sociale durante la gara (art. 66 NOIF), ne' aver adottato la misura alternativa della presenza dell'ambulanza (CU n.º 1 2020/21 LND).

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CISTARO ARMANDO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

A seguito dell'espulsione di un compagno entrava in campo dalla panchina urlando verso il ddg e, dopo numerosi inviti a sedersi in panchina, continuava a protestare verso l'A.A. che aveva richiamato l'attenzione del ddg e verso il ddg medesimo. Alla notifica del provvedimento, mentre usciva dal tdg, minacciava il ddg e continuava a insultare il predetto A.A., minacciando anch'esso. Durante il restante tempo di gioco si posizionava dietro la recinzione nei pressi del suddetto A.A., urlandogli contro ulteriori espressioni minacciose (infrazione rilevata anche da parte di un A.A.)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAVALLONE GIACOMO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

(infrazione rilevata da parte di un A.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PARE DJIBRILL (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (ALBENGA 1928)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ILLIANO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

INSOLITO GIANMARCO (ALBENGA 1928)

MORETTI TOMMASO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AKKARI SEDKI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DORNO FABIAN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

TROCINO LORENZO FRANCES (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

FABBRI ALEX (FINALE) ROCCA ANDREA (FINALE)

BATTUELLO GIORGIO (PIETRA LIGURE 1956)

CANEVA ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)

SZERDI SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

BOTTINO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BUFFO MANUEL (VARAZZE 1912 DON BOSCO)