Giro 2021. Mera...viglia Yates ma Bernal tiene botta. Un giorno di salite e la crono finale per cambiare la storia del Giro

L'Alpe di Mera è di Simon Yates. Il corridore inglese vince in bello stile la tappa numero 19 del Giro d'Italia davanti a Joao Almeida e alla maglia rosa Egan Bernal , che in classifica perde sì parte del vantaggio dal vincitore di giornata ma sostanzialmente tiene botta nonostante le difficoltà . Il colombiano rimane leader con 2'29" su Caruso (oggi quarto) e 2'49" su Yates.

L'arrivo finale di Milano dista appena due tappe, Bernal è saldamente al comando, ma ci sono ancora salite e fatiche da affrontare: domani la Verbania - Valle Spluga - Alpe Motta con i suoi 164 km per oltre 4mila metri di dislivello e a seguire la crono milanese. La storia è ancora tutta da scrivere, di certo l'attuale leader del Giro è indubbiamente favorito. I condizionali però restano d'obbligo soprattutto alla vigilia di una frazione che può creare problemi a chiunque. Ulteriore garanzia per Egan rimane la squadra, la Ineos compatta che lavora per le fortune di un solo uomo: un gruppo sempre pronto a sostenere il suo capitano, qualcosa che non tutti possono vantare.