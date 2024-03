Via alla Milano - Sanremo! Pogačar sfida Van der Poel, la Classicissima parlerà di nuovo straniero?

Nel 2023 sul gradino più alto del podio salì Van der Poel davanti a Ganna e Van Aert. Il favorito Pogačar si era dovuto accontentare di un quarto posto, troppo poco per un super campione che voleva vincere a tutti i costi la Milano-Sanremo.

La Classicissima di primavera, quest’anno, potrebbe riservare le sorprese. Se Van der Poel si allena a Garbella, il percorso lo conosce a memoria ed è lui il favorito della “prima” corsa di primavera.

Salite, tornanti, capi da percorrere col sole o sotto la pioggia. Ringhia e vuole vendicarsi Pogačar per recuperare quei tre gradini perduti. Tanta è la voglia di alzare le braccia al cielo in via Roma a Sanremo.

Lucido, grintoso, motivato e spregiudicato. Sulle gambe però è davvero formidabile e il colpo in canna lo ha riservato per la Classicissima.

E gli italiani? Ripercorriamo la storia di questa corsa. La prima edizione della Milano-Sanremo si è disputata di domenica: era il 14 aprile 1907. Alla Conca Fallata (sud di Milano) sul Naviglio Pavese si presentarono 33 corridori dei 62 iscritti, alle 5.17 la partenza. Dopo 11 ore 4 minuti 15 secondi e 288 km percorsi alla media di 26,014 km/h, a Sanremo aveva vinto uno dei campioni più famosi dell’epoca, il francese Lucien Petit Breton. Per il primo successo italiano si è dovuto attendere domenica 4 aprile 1909: è Luigi Ganna, il muratore varesino che due mesi dopo vincerà il primo Giro d’Italia, a conquistare per distacco la Sanremo. Da allora, su 114 edizioni, le vittorie italiane sono 51 contro le 63 straniere.

Il plurivincitore azzurro è il primo Campionissimo, Costante Girardengo, in trionfo per ben sei volte su 17 partecipazioni: 1918, 1921, 1923, 1925, 1926 e 1928. E’ stato poi Eddy Merckx nel 1976, con il settimo sigillo, a togliergli il record. Gino Bartali l’ha vinta 4 volte, Fausto Coppi 3.

L’ultimo italiano a conquistare la Sanremo è stato Vincenzo Nibali nel 2018. I colori azzurri saranno in gara con Bettiol e Ganna che tenteranno il tutto per tutto. Tra le altre ruote veloci occhio a Mads Pedersen, compagno di Milan alla Lidl-Trek, la coppia della Visma formata da Laporte e Kooij, Philipsen come alternativa dell'Alpecin a Van der Poel e Ewan, due volte 2° a Sanremo. Oltre a Van der Poel, al via ci saranno altri 6 vincitori della Classicissima: Alaphilippe, Demare, Kristoff, Stuyven, Kwiatkowski e Mohoric, sempre pronto a ricoprire il ruolo di outsider.