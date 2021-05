Bayer al fianco di Stelle nello Sport per promuovere le eccellenze liguri

Bayer Italia sostiene anche nel 2021 “Stelle nello Sport”, progetto giunto alla 22° edizione che ha come obiettivo principale la valorizzazione dello sport e dei suoi valori – in particolare tra i giovani – con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria e il Comune di Genova.

Al fianco di Stelle nello Sport, Bayer conferma l’attenzione che da anni riserva alle attività che promuovono lo sport, il benessere e la salute, avvicinando in particolare i giovani alla pratica sportiva, che nel periodo di pandemia ha assunto ancora più spessore.

Le tematiche educative, come lo sport, e di responsabilità sociale rappresentano un fattore sostanziale per il successo e la crescita del Gruppo e testimoniano il ruolo che ricopre l’azienda come soggetto in grado di influire positivamente sulla vita della collettività in cui opera.

L’iniziativa “Stelle nello Sport” raggiunge infatti migliaia di giovani e studenti grazie ad eventi, attività e contest che si svolgono durante l’arco del 2021 in tutto il territorio ligure coinvolgendo scuole, associazioni sportive, culturali e sociali.

Un percorso che porterà al gran finale: “Il Galà delle Stelle nello Sport,” già fissato per il 24 settembre e la Festa dello Sport che ritornerà il 25 e 26 settembre al Porto Antico di Genova. Un’occasione speciale che auspichiamo possa simboleggiare la ripartenza dello sport giovanile locale nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid dettati dalle Autorità.

Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i servizi sono concepiti per proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad aumentare la sua redditività e creare valore attraverso l’innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nel 2020, il Gruppo ha impiegato 100.000 collaboratori, registrato un fatturato di 41,4 miliardi di Euro e ha investito 4,9 miliardi di Euro in Ricerca e Sviluppo.