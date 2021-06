Calcio. Legame sempre più forte tra il Legino e il Faraone, nasce al "Ruffinengo" la Scuola Calcio Stephan El Shaarawy

Ci ha pensato lo stesso Stephan El Shaarawy a ufficializzare la nascita della sua prima Scuola Calcio. Dove? Ovviamente a Legino, la culla dove il "Faraone" ha mosso i primi passi su un campo da calcio.

Questo l'annuncio apparso poche ore fa sul profilo Instagram dell'attaccante della Roma:

"Oggi è un giorno importante. Oggi inauguro la mia Scuola Calcio, nella mia città, nel campo dove ho mosso i primi calci e insieme alla società nella quale sono cresciuto.

Oggi si apre un nuovo capitolo e spero, con questo progetto, di poter aiutare tutti quei bambini che come me rincorrono i propri sogni. Legino non significa soltanto calcio e passione, elementi che accomunano tante realtà, ma significa soprattutto rispetto, uguaglianza e crescita.

Giocando a calcio ho avuto la fortuna di girare il mondo, ma non ho mai dimenticato da dove vengo e dove sono cresciuto: Legino, Savona, Casa".

Un grande orgoglio anche per il presidente verdeblu, Pietro Carella:

"Non possiamo che essere molto felici, è un giusto riconoscimento per tutta la società, soprattutto per la fiducia che Stephan ha riposto in noi.

Da un po' stavamo lavorando a questo progetto e ringrazio papà Sabri, il fratello Manuel e naturalmente il mio braccio destro, Fabio Tobia".