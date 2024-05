Calcio, Prima e Seconda Categoria. Quanta carne al fuoco tra coppa, playoff e playout!

Sarà davvero ampio e variegato il programma post regular season in Prima e Seconda Categoria.

Partendo dal campionato superiore, inizierà oggi il doppio confronto tra Plodio e Virtus Sanremo per evitare la retrocessione. Si parte alle 15:00 in Val Bormida. Stesso format anche per il girone B nella finale di andata tra Lido Square e Rossiglionese.

Scendendo in Seconda Categoria, opportunità double per il Dego nella finale di Coppa contro il S. Lorenzo Genova, mentre Pallare e Rocchettese saranno in campo per la semifinale playoff delle 16:30: un palio un posto che verosimilmente potrà condurre la vincitrice in Prima Categoria da contendere in finale al Mallare.

Completa il quadro il playout tra Veloce e Murialdo, in palio l’orgoglio dato che a ponente non è prevista la retrocessione in Terza Categoria. La squadra perdente sfiderà la Nolese.