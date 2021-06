Calcio. Vadese. Terzo compleanno a tinte azzurrogranata per mister Saltarelli: "Contimao di confermarci su livelli importanti, costruire un nostro vivaio è un diritto"

La carne al fuoco non manca sul tavolo della Vadese.

Archiviato l'accordo con la Polisportiva Quiliano per l'utilizzo del Picasso, ora lo sguardo si posa sulla strutturazione dell'organico, confermato di fatto al 100% in attesa dei primi colpi di mercato.

Mister Saltarelli però al momento non si sbilancia, preferendo attendere l'apertura delle liste di trasferimento.

“Non avevo dubbi che i giocatori decidessero di rimanere con noi, ma su questo, e lo dico senza presunzione – spiega Saltarelli – ho sempre avuto pochi dubbi. Stiamo facendo un grosso lavoro e lo completeremo a inizio luglio con l'apertura delle liste di trasferimento, Al momento però non mi sembra corretto fare nomi, è chiaro che l'obiettivo è innalzare ulteriormente il livello della squadra.

Un po' di rammarico nell'aver interrotto un campionato che ci vedeva al primo posto è normale provarlo, ma l'auspicio è di poter tornare nei quartieri alti nella prossima stagione”.







Sul settore giovanile le ambizioni non vengono nascoste.

“Partiremo con gli open day, mentre oggi saremo presenti in piazza Cavour con uno stand nel giorno del nostro terzo compleanno. Abbiamo il diritto di provare a costruire un nostro vivaio, anche grazi all'accordo con la “Baia dei Pirati”: speriamo di riuscirci, altrimenti tenteremo l'anno prossimo. Proporremo quote sociali, grazie anche agli importanti sponsor alle nostre spalle, per non gravare sulle famiglie in un momento così complesso a livello economico”.