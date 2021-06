Pesca sportiva: migliori equipaggi di Varazze e Celle ligure hanno animato il “Palio di San Pietro”

Domenica 27 giugno 2021 a Varazze, nel tratto di mare denominato “Ciappasse”, si sono ritrovati i migliori equipaggi di pesca sportiva amatoriale di Varazze e Celle, per partecipare al “Palio di San Pietro”, tradizionale raduno di pesca al bolentino: «un momento unico, lungo un paio di ore, – dichiara Alberto Patrucco, Presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze - di grande aggregazione tra amici con in comune l’amore per il mare, con l’intento di promuovere e conservare le migliori tradizioni liguri, nel rispetto dell’ambiente e della sua biodiversità.»

Il raduno, organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, in collaborazione con lo Sporting Club di Celle Ligure, è iniziato alle ore 8:00 e si è concluso alle ore 10:30, nel rispetto delle regole e disposizioni emanate dalle competenti Autorità, allo scopo di contrastare il diffondersi del covid-19.

«La bella manifestazione di pesca amatoriale, si è svolta nel contesto di un’ambiente e di un ecosistema marino meraviglioso – hanno dichiarato alcuni dei partecipanti al raduno –: il mare accogliente come non mai, un sole complice, l’aria leggermente frizzante e il panorama mozzafiato, ci hanno piacevolmente accompagnati per tutta la durata del nostro tradizionale e sempre atteso appuntamento di inizio estate.»





Ed ecco la classifica finale dei 18 partecipanti suddivisi in 9 coppie:

- 1° Patrucco A./ Ciampini P.; - 2° Uguccioni C./ Uguccioni P.; - 3° Lusso M./ Ansaldo G.; - 4° Fazio G./ Cerruti G.; - 5° Rovida F./ Gianatti G.; - 6° Giordano F./ Laviosa G.; - 7° Fiori F./ Sala D.; - 8° Nidasio/ Lalomia; - 9° Miccolis L./ Bassi M.





Prossimo appuntamento in programma: sabato10 luglio con “Pesca in Amicizia”, manifestazione ludico amatoriale a coppie di pesca al bolentino o canna da natante, seconda prova del calendario manifestazioni 2021 dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), aperta a tutti, purché muniti di imbarcazione.