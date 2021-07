Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto rompe gli indugi: "Chiederemo il ripescaggio, serviranno 4 pedine di alto livello per non fare più brutte figure"

Il Vado ci prova.

Nonostante due annate avare di soddisfazioni e ricche di mal di pancia calcistici, i rossoblu intendono, a seguito della modifica del regolamento della LND, richiedere il ripescaggio in Serie D.

Dopo la disponibilità accennata dal presidente Franco Tarabotto, lo stesso massimo dirigente ha confermato il via dell'iter per la permanenza in quarta serie sulle colonne del Secolo XIX:

"Sarà fondamentale costruire una squadra con intelligenza, con 4 pedine di categoria per evitare nuove brutte figure. Fare un'Eccellenza a vincere sarebbe divertente, ma nel caso venisse confermata la formula dell'ultimo campionato ci sarebbero molte più variabile da tenere in considerazione".

Non resta che aspettare quindi le date federali e i nomi dei possibili competitor al ripescaggio, per capire se effettivamente il Vado potrà ancora militare nel massimo campionato dilettantistico nazionale.