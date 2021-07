Il Palazzetto di Quiliano ha ospitato Lorena Baricalla e gli Esami Internazionali di Danza Classica

Si sono svolti al palazzetto dello Sport di Quiliano, le sessione di Esami Internazionali di Danza Classica 2021 « Méthode Russe de Monte-Carlo de Lorena Baricalla ». Solitamente questi esami si svolgono a Monte-Carlo riunendo tutte le Scuole Affiliate ma in questo anno complesso gli Esami organizzati dalla PromoArt Montecarlo Production si svolgono presso le sedi delle Scuole in Italia e Francia. Pertanto si sono svolte due giornate di evento per le Scuole Affiliate Accademia di Savona diretta da Joelle Heidl e Scarpette rosse di Alessia Berruti entrambe affiliate con la Libertas. In giuria l’etoile e coreografa internazionale Lorena Baricalla ed il primo ballerino e coreografo internazionale Stefano Botto. Nel comitato d’onore Roberto Pizzorno, Presidente Regionale Libertas Liguria e Delegato del CONI di Savona, l’avv Cristina Anelli, in rappresentanza della Libertas Savona, la professoressa Adriana Costa, pianista. Nella giornata di sabato si è svolto lo stage di perfezionamento con l’etoile Lorena Baricalla ed al pianoforte Adriana Costa. Lezioni complete per Livelli Preparatori, Intermedi, Superiori e Excellences. Domenica esami internazionali della Methode. A conclusione si è svolto uno spettacolo ha riunito tutti i candidati. La parte istituzionale ha visto la consegna dei diplomi a tutti i candidati e della borsa di studio a Sara de Gregorio del 3 Degré per l’Accademia di Savona ed a Federica Aragno del 1 Degré per Scarpette Rosse. Già 3 giovani ballerine sono arrivate con ottimi risultati al Livello di Excellence 1: Lara Strassera, Vittoria Borda, Francesca Nicolini; di 4 Degré per Elisabetta Cortese e 3 Degré per Emma Giannella. Molte le più piccole nei Livelli Préparatori ed Intermedi.