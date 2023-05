Meeting Città di Savona. Anche il talento di Lorenzo Simonelli per i 110 ostacoli

Solo tre giorni fa un suo 100 metri in 10.25 sotto la pioggia a Roma ha destato sensazione, ma Lorenzo Simonelli, 20 anni, è con pochi timori di smentita la più fulgida promessa azzurra delle barriere alte: l’atleta del Centro Sportivo Esercito, quarto all’ultimo Europeo indoor sui 60m ostacoli, sarà uno dei giovani più attesi al 12esimo Meeting internazionale Città di Savona in programma mercoledì 24 maggio al centro sportivo della Fontanassa e in diretta su Rai Sport. Simonelli sarà protagonista, nell’evento inserito nel circuito Challenger del World Athletics Tour, di una gara di 110 metri ostacoli decisamente ricca di spunti, nella quale provare a farsi largo, cercando di ritoccare il 13.59 dell’attuale primato personale. Se sulla barriera da 106 centimetri il ragazzo di padre italiano e madre tanzaniana è esploso nell’ultima stagione al coperto sulla distanza più breve non solo sfiorando il podio europeo (ceduto per questione di millesimi) ma anche conquistando il primo titolo italiano assoluto della carriera, da junior all’aperto era già stato bronzo europeo sulla barriera da un metro nel 2021 giungendo poi quarto con la staffetta 4x100 ai Mondiali under 20 nello stesso anno.

Nel meeting organizzato dall’Atletica Savona con la collaborazione del CUS Genova, l’atleta allenato da Giorgio Frinolli, già secondo nel 2022 (13.80) e terzo nel 2021 (13.91 ventoso) a Savona, troverà un cast straniero di prim’ordine, guidato da due ostacolisti dell’emisfero australe: il sudafricano Antonio Alkana, primatista non solo del proprio paese ma anche del continente africano con il 13.11 corso nel 2017, in carriera sugli ostacoli alti ha centrato un oro (2016), un bronzo (2022) ai Campionati Africani e il titolo ai Giochi Africani 2015; il brasiliano Gabriel Constantino ha corso in 13.18 nel 2019 e in 13.23 lo scorso anno, inserendo nella propria bacheca due ori “pesanti” all’Universiade e ai Campionati Sudamericani sempre nel 2019 ma giungendo pure sesto ai Mondiali indoor 2018.

Ai blocchi a Savona ci sarà anche l’altro azzurro Hassane Fofana (Fiamme Oro), ormai un habitué delle barriere alte azzurre che al meeting della Fontanassa ha collezionato addirittura sette podi (due vittorie, nella prima edizione nel 2012 e poi nel 2016, e cinque secondi posti).

Ufficializzate le protagoniste dei 100m ostacoli, una gara di respiro decisamente europeo. Ai campionati continentali 2022 di Monaco di Baviera 2022 infatti l’argento andò a Luca Kozak, che in quell’occasione stampò il primato nazionale a 12.69: l’ungherese tornerà ancora una volta a Savona, meeting già disputato nel 2021 (quando vinse con il record della manifestazione a 12.81) e nel 2022. Nella sua bacheca anche un argento europeo under 20 (2015), un bronzo europeo Under 23 (2017) e un bronzo all’Universiade (2017). Dalla finale europea 2022 alla Fontanassa il prossimo 24 maggio: è anche quanto accadrà anche all’irlandese Sarah Lavin, un personale da 12.79 quinta in Germania e alla primatista nazionale danese Mette Graversgaard, sesta nella rassegna continentale con un record da 12.84. Assente per infortunio (è stata di recente operata) la stella ligure Luminosa Bogliolo, le sfidanti italiane proverranno tutte dal Friuli Venezia Giulia, con le triestine Elisa Maria Di Lazzaro (CS Carabinieri) e Nicla Mosetti (Bracco). Al Meeting di Savona ha ottimi ricordi soprattutto Di Lazzaro, che alla Fontanassa iniziò la propria ascesa stampando il record italiano Juniores nell’edizione 2017 e centrò nel 2021 il personale con 12.90.

Il Meeting Internazionale Città di Savona si svolge con il sostegno di: Regione Liguria, Comune di Savona, Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriali Savona e FIDAL. Main Sponsor: ESI, Mondo, Futura Mask, Transmare, BCC Pianfei, Wintecare, Italtende Del Grande, Lions Savona Torretta, Sportissimo e Sporting Savona.

IL PROGRAMMA TECNICO - Uomini: 100m, 200m, 400m, 110m ostacoli, 400m ostacoli, lungo, peso. Donne: 100m Paralimpici, 100m, 200m, 400m, 800m, 100m ostacoli, 400m ostacoli, triplo.