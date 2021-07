Calcio, Tornei Estivi. Questa sera si completano i quarti della Savona Cup

Seconda giornata di quarti di finale per la Savona Cup, dopo la qualificazione alla semifinale di Impresa Edile Petrit Lleshi e The Skugnizzi, tocca alle restanti 4 squadre iscritte darsi battaglia per il passaggio del turno.

Questa sera apriranno le danze i secondi classificati del gruppo A della Vecchia Savona 1880 e i Lilt Boys Valleggia. A seguire sarà invece la volta dei Pro Secco, che se la vedranno contro i temibili I Talla Boys. Due incontri che sveleranno i nomi delle due squadre che potranno ancora giocarsi il trofeo della 4° edizione.



20.00 VECCHIA SAVONA 1880 – LILT BOYS VALLEGGIA

21.00 PRO SECCO – I TALLA BOYS