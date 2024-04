Calcio a 5, Torneo delle Regioni Under 15: le squadre qualificate, Liguria ancora a bocca asciutta

Nessuna delle diciassette Rappresentative ha concluso il girone a punteggio pieno. Un dato che la dice lunga sull’equilibrio che ha regnato nella categoria più giovane del Torneo.

Girone A – La Campania ha vinto lo scontro diretto con l’Umbria al termine di una gara per cuori forti. La squadra di Damiani, a metà secondo tempo con tre lunghezze di vantaggio grazie alla doppietta di Stagliano e al terzo centro nel TDR di Di Dona, aveva messo in ghiaccio il match. Solo in apparenza perché nel futsal tutto cambia in una frazione di secondo. Gli umbri si sono rifatti sotto con i centri di Mazzoni (doppietta, tre firme al TDR) e Tiburzi ma alla fine la Campania ha retto. Le Marche con il primo posto e la qualificazione già in tasca ha ruotato la rosa. Ne ha approfittato la Basilicata che si è presa la prima vittoria in questo TDR grazie al gol di Castronuovo che conclude la manifestazione con cinque sigilli.

Girone B - Gran bella partita quella tra Veneto e Lazio. D’altronde le Rappresentative si giocavano il passaggio ai Quarti. Ed alla fine il destino ha voluto che entrambe riuscissero a continuare il cammino al TDR. Il finale pirotecnico l’ha vissuto da protagonista la squadra di mister Di Fazio che in un minuto, tra il 19’ e il 20’ del secondo tempo, in vero stile futsal, ha capovolto le sorti del match con le reti di Ferraro e Orsolini (due volte) chiudendo sul 4-3. Tre dei quattro gol del Lazio li ha segnati proprio Orsolini. Il Veneto non è riuscito a gestire le due lunghezze di vantaggio difese fino a metà ripresa grazie alle firme di Lenzi, D’Alessandro (4 centri al TDR) e Manente. Poco male perché il Veneto è riuscito a passare il turno come la migliore tra le seconde classificate dei triangolari.

Girone C – Il Molise con grande sicumera ha battuto la Liguria per 4-0 conquistando il primo posto e una piazza ai Quarti. La squadra di Marsella ha esondato nel secondo tempo. La Sicilia ha fatto lo sgambetto alla Sardegna con due guizzi nel finale di gara che hanno consegnato ai siciliani il successo per 4-3 ed il secondo posto con sei punti. Di Dio, Pirrera, Marletta e Lattuga hanno segnato le reti decisive. I sardi si sono persi a metà ripresa.

Girone D – Emilia Romagna e Piemonte VdA. I primi costretti a vincere, i secondi potevano contare su due risultati su tre. La squadra di mister Bottacini non ha tremato e con un secondo tempo strepitoso ha conquistato il successo ed il primato nel triangolare. La doppietta di Lissi e il centro di Datioli hanno marchiato a fuoco il match. I gol di Solero e Luberto nel primo tempo non sono bastati ai piemontesi.

Girone E – Calabria e Puglia non si sono risparmiate nello scontro diretto che valeva la leadership del Girone. La Rappresentativa di Pellegrino è partita forte chiudendo il primo tempo sul 6-0. La magia del futsal e la tenacia dei pugliesi hanno rivitalizzato l’incontro. Tra il 7’ e l’8’ Ferrigno (due volte), Semeraro e D’Aversa hanno riaperto il match. La Calabria non si è disunita portando a casa la vittoria per 7-5 che vale il primo posto nel triangolare e il passaggio del turno. Devastanti Gadaleta e Elia autori di due triplette. Il primo è già a quota cinque centri nel TDR.