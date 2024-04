Calcio, Impierese. Sandri non teme il Pietra B: "Non dobbiamo avere paura di arrivare primi"

Il "Francesco Salvo" di Imperia sarà il palcoscenico, domenica 28 aprile, calcio di inizio alle ore 15 per la sfida tra Imperiese e Pietra Ligure B che vale la promozione in Prima categoria.

Con una carica emotiva palpabile, mister Andrea Sandri condivide i suoi pensieri e le sue speranze in vista dell’importante incontro e si sofferma su quello passato contro il Riva Ligure, vinto dai verde-blu per una rete a zero: “L’incontro con il Riva è stato sudato, abbiamo affrontato la partita con un po’ di superficialità. Abbiamo rischiato, ma nel secondo tempo dopo una bella strigliata negli spogliatoi abbiamo dimostrato il nostro vero valore”.

Ora tutta l’attenzione è sul Pietra B: la promozione un sogno che si può concretizzare

“Non ci saranno i playoff, ma la promozione è ancora possibile. Siamo primi in classifica ufficiale, ma il Pietra Ligure, pur trovandosi fuori classifica, ha due punti in più di noi, è un avversario temibile: dobbiamo vincere contro di loro per salire.

Risulta fondamentale vincere, ma è rilevante anche lo scontro del Borghetto 1968 contro il Cisano Calcio: a pari punti sarebbe decisivo uno spareggio finale tra le prime della classe".

“Si prospetta uno scontro interessante” afferma Sandri, che rimarca assenze importanti, tra cui quella per espulsione di Mollaimeri e almeno altre tre o quattro per infortuni.

“Avremmo voluto avere la formazione al completo, ma, come all’andata con il Pietra Ligure, ci troviamo nuovamente con l’organico non totalmente integro. Tuttavia, non ci scoraggiamo. Affronteremo la partita con la stessa determinazione di sempre”.