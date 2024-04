Calcio, Juniores d'Eccellenza. IL FINALE VINCE AI RIGORI, IL TITOLO REGIONALE SARA' CONTESO AL LEGINO

FINALE - RIVASAMBA 1-2 (45' Shpuza - 28' Bocciardo, 83' Calcagno)

4-3 I RIGORI PER I GIALLOROSSI, SARA' FINALE CON IL LEGINO!

15' SI VA AI CALCI DI RIGORE!

12' palo del Rivasamba! Traversi apre il piattone, Martinetti è battuto ma il montante salva i giallorossi!

10' sbanda il Finale su due colpi di testa. Martinetti ha il riflesso giusto

6' rischia il Finale, battuta dal cuore dell'area per gli avanti levantini, Isaia salva tutto frapponendosi tra la porta e la conclusione

4' Calefato - Jad, cambio per il Finale

1' iniziano gli ultimi 15 minuti di partita, se dovesse permanere il risultato attuale si andrà ai calci di rigore

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

16' intervallo

15' il gioco riprende, ci sarà un minuto di recupero

14' scontro in area tra Isaia e il portiere ospite Figone, gioco interrotto

12' Fa tutto bene Ramadhi, ottimo l'approccio alla partita: l'attaccante trova spazio a sinistra, il suo tiro cross viene però deviato in angolo

7' Ramadhi al volo tenta l'eurogol, corretta l'intenzione, meno l'esecuzione

4' poco da segnalare, c'è comprensibilmente poca voglia di rischiare su entrambi i fronti, i rigori appaiono non lontano all'orizzonte

1' inizia l'extra time

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

50' FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI, SI VA AI SUPPLEMENTARI!

48' palla in porta per il Rivasamba, Siffredi segnala però una posizione irregolare

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' cambio Finale, Ramadhi per Benini

38' RIVASAMBA IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DUBBIA, MA DIFESA GIALLOROSSA DISATTENTA, LOB DI CALCAGNO SU MARTINETTI IN USCITA E 2-1. CON QUESTO RISULTATO SI VA AI SUPPLEMENTARI

33' un cambio per parte, Isaia per Forzati nel Finale, Traversi per Tortorella nel Rivasamba

30' un quarto d'ora alla fine, permane il pareggio, con questo risultato il Finale raggiungerebbe il Legino in finale

22 RIGORE PER IL RIVASAMBA! PARA MARTINETTI! Errore evidente della retroguardia giallorossa, ma Martinetti salva tutto su Ramella! L'intervento del portiere mantiene il Finale in vantaggio nel computo totale!

14' Talka - Burgos, primo cambio anche per il Finale

11' prova a giro Tortorella dal limite, Martinetti controlla la sfera terminare sul fondo con lo sguardo

5' il Finale patisce sui piazzati, Calcagno su una palla vagante trova il destro, Martinetti si frappone con il corpo

1' nel Rivasamba entrano Sani e Nassano, escono Samengo e Conti. Tuccio richiama entrambi i giocatori ammoniti

1' si riparte, dopo un leggero scroscio di pioggia nell'intervallo

SECONDO TEMPO

46' finisce il primo tempo, 1-1 all'intervallo, con questo risultato è qualificato il Finale

45' SHPUZA! IL PAREGGIO DEL FINALE! IL TREQUARTISTA ALLUNGA LA PARABOLA DEL PIAZZATO, DI TESTA, SUL PALO LUNGO, FIGONE NON PUO' FARCI NULLA! 1-1!

44' viene ammonito però Conti

43' nuova trattenuta di Samengo, il pubblico del Borel invoca il secondo giallo, Siffredi non estrae però il cartellino

41' va in ripartenza il Finale, Marangi entra in area e opta per il tiro invece che per l'assist, respinge a mani aperte Figone

36' ci prova Benini a giro, attento il portiere levantino sul suo palo

34' 4-3-1-2 per il Finale con Shpuza alle spalle di Calefato e Benini. In fase di non possesso la mediana sta lavorando con ordine, serve alzare però il livello di attenzione con la palla tra i piedi per impensierire il Rivasamba

28' RIVASAMBA IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DAL VERTICE DELL'AREA, DOPO IL PRIMO INTERVENTO DI MARTINETTI ARRIVA IL TAP IN DI BOCCIARDO!

20' Punzione dal limite per il Rivasamba, Ramella trova il muro della barriera giallorossa

16' ammonito Samengo

11' passato da poco il decimo, nulla da appuntare sul taccuino

2' Finale subito avanti, mancino in corsa di Parodi, fuori di poco

1' si parte!

PRIMO TEMPO

FINALE: Martinetti, Marangi, Parodi, Forzati, Grossi, Folco, Talka, Shpuza, Calefato, Benini, Nazarenko

A disposizione: Acojocaritei, Isaia, Piazza, Pampararo, Burgos, Sabliqi, Jad, Ramadhi.

Allenatore: Mambrin

RIVASAMBA: Figone, Bocciardo, Samengo, Tortorella, Carlini, Bartolozzi, Conti, Lupo, Calcagno, Ghiggeri, Ramella.

A disposizione: Venzano, Delucchi, Sacco, Sani, Nassano, Gandolfo, Traversi, Pantinin, Tassano

Allenatore: Tuccio

Arbitro: Siffredi di Albenga