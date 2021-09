Il comunicato:

Andrea Vasoli é un nuovo giocatore del Quiliano&Valleggia.

Portiere classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell'Albissola dove ritornerà, dopo una parentesi nel Quiliano e nel Vado, per giocare nella Berretti e Prima Squadra in serie C e D.

Torna oggi a Quiliano dopo le ultime stagioni passate nel Ligorna in serie D e nell'Arenzano in Promozione.

Benvenuto Andrea