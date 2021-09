Sanremese in campo: questa settimana due partite al 'Comunale', stasera si parte con l'Ospedaletti

La Sanremese torna a giocare al ‘Comunale’: questa settimana saranno ben due gli allenamenti congiunti che vedranno impegnati i ragazzi di Mister Andreoletti.

Stasera, giovedì 2 settembre, fischio d’inizio alle ore 20:30, sarà l’Ospedaletti a far visita ai biancoazzurri mentre domenica 5 settembre , alle 18, sarà il turno del Casale che con ogni probabilità sarà anche una delle avversarie nella prossima Serie D.

Per entrambe le sfide (le prime casalinghe del 2021-22) sarà consentito l’accesso al settore Gradinata ad un massimo di 200 persone (costo del tagliando 5 euro, gratis per gli under 16), tutti in possesso di Green Pass o con un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Cinque vittorie ed un k.o. (2-4) maturato contro l’Alessandria, squadra che milita in Serie B, sono il ruolino estivo della Sanremese, trascinata dalle cinque reti complessive di bomber Ferrari.

I matuziani arrivano dal bel successo per 1-5 sul Pietra Ligure della scorsa settimana e nell’ allenamento congiunto – termine che, nel periodo COVID, ha sostituito ‘amichevole’ per evitare cavilli burocratici - di domani attende gli ‘Orange’ , altra squadra di Eccellenza, degli ex Biffi, Calderone e Martelli (a rischio forfait). Reduci dal pareggio in Coppa Italia contro il Taggia.

Maggiore attenzione richiederà l’impegno di domenica dato che al ‘Comunale’ arriverà il Casale, squadra di provenienza degli acquisti Fabbri e Nouri. Nello scorso campionato, la Sanremese espugnò il ‘Palli’ (1-2) mentre non andò oltre il pari in casa contro i nerostellati.

Nella stagione ormai alle porte, i due club si ritroveranno nel girone A di Serie D? Il condizionale è d’obbligo dato che la LND, con colpevole ritardo, non ha ancora annunciato i raggruppamenti né stilato i calendari di un campionato che comincerà il prossimo 19 settembre.

Comunque il confronto col passato è marginale data la rivoluzione estiva avvenuta a Casale: Simone Servetti è il nuovo Presidente, sulla panchina Marco Sesia ha sostituito Buglio (ora al Livorno) e Michele Padovano (ex giocatore di Juventus, Napoli e Crystal Palace) nel ruolo di Direttore Generale ha dato una forte impronta al mercato assieme al DS Rizzieri. Sono così arrivati l’esperto Malaury, Riccardo Rossini e il giovane Riccardo Forte.