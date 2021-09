Calcio, Coppa Italia di Serie D: alle 15:00 l'esordio del Vado. Dentro o fuori con il Ligorna

Confermare le ottime sensazioni lasciate dopo la vittoria contro la Sampdoria Primavera, la scorsa settimana, sarà il primo obiettivo che il Vado si dovrà porre oggi pomeriggio al Chittolina, nella gara di esordio ufficiale contro il Ligorna.

La qualità e il tipo di interpretazione che sa dare la squadra di Monteforte nel corso della partita rappresenta la miglior cartina tornasole per ribadire il buon lavoro portato avanti fino ad oggi. In ottica campionato sarebbe questo il segnale migliore, ma se a ciò dovesse abbinarsi anche il passaggio del turno in Coppa Italia, ciò non sarebbe visto di cattivo occhio dal mondo rossoblu, chiamato a riabituarsi al rapporto con la vittoria dopo le ultime deludenti stagioni.

Sul fronte formazione non dovrebbero esserci grosse novità rispetto al match disputato contro i giovani blucerchiati di Tufano. Le variazioni più rilevanti potrebbero arrivare al centro della difesa con il recupero sia di De Bode che di Pantano, con Capra pronto a tornare a pieno regime dopo la contusione rimediata negli scorsi giorni.

Ancora indietro di condizione Nicoletti e Zanchetta, i due terzini ex Triestina, e Papi, in fase di recupero Gabriele Di Salvatore, mentre Brondi dovrà attendere ancora qualche settimana prima di tornare a disposizione di mister Solari.

A dirigere l'incontro sarà Teghille di Collegno, coadiuvato da Savasta di Bra e Gatto di Collegno.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, livescore su Svsport.it