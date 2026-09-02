Calcio | L'Orange Cup accende la serata del "Ciccio Ozenda", alle 20:00 scatta il triangolare con Ospedaletti, Virtus Sanremese e Vallecrosia

Si apre nel segno dei grandi eventi la nuova stagione dei tornei organizzati dall'ASD Ospedaletti. Questa sera, allo stadio "Ciccio Ozenda", va in scena la II Orange Cup, triangolare amichevole che vedrà impegnata la prima squadra ponentina contro Virtus Sanremo e Vallecrosia Academy. Il fischio d'inizio fissato per le ore 20.00.
L'appuntamento rappresenta per il club orange l'ultima prova generale prima dell'esordio in Coppa Liguria.
Ma non è tutto: sabato 26 settembre prenderà il via anche il primo Torneo Città di Ospedaletti, dedicato alla categoria 2014, ulteriore tappa di un programma che testimonia la vivacità organizzativa del club.
Un avvio di stagione carico di entusiasmo per una società che, dopo la vittoria dello scorso anno nel girone regionale della categoria 2011, si è ormai affermata come una realtà importante nel calcio dilettantistico locale. Un percorso di crescita reso possibile dal lavoro costante della dirigenza, sotto la guida del responsabile Marco Anzalone.