Calcio | El Shaarawy vicinissimo al ritorno in Liguria, la firma con il Genoa è a un passo

Una storia che sembrava destinata a restare un sogno di calciomercato si avvicina sempre di più alla realtà. Stephan El Shaarawy, svincolato dopo la fine della sua avventura alla Roma, è a un passo dal tornare a vestire la maglia del Genoa, il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico quasi vent'anni fa.

Dopo mesi di voci, contatti interrotti e ripartenze, le parti si sono avvicinate in maniera decisiva proprio nelle ultime ore. Il calciomercato in Italia si è ufficialmente chiuso, ma le operazioni per i giocatori svincolati possono proseguire senza assillo.

Il dialogo tra il club rossoblù, il giocatore e il suo entourage sembra essere arrivato a complimento, e l'intesa per il grande ritorno del Faraone appare ormai a portata di mano: si attende infatti soltanto la fumata rossoblu.

Nato a Savona, El Shaarawy è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Legino, è stato portato da Michele Sbravati al Genoa, con cui ha esordito tra i professionisti prima di trasferirsi al Milan, dove è esploso definitivamente, e poi alla Roma, passando anche per le esperienze di Monaco, Shanghai Shenhua e ancora nella Città Eterna. Un cerchio che si chiuderebbe idealmente là dove tutto è cominciato.

A facilitare l'operazione, oltre il legame con la piazza rossoblu, avrebbe contribuito anche il rapporto personale tra il giocatore e Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra e più recentemente allenatore, che avrebbe spinto per portarlo a Genova. Nel corso dell'estate, El Shaarawy aveva valutato anche altre soluzioni, comprese proposte arrivate dal Medio Oriente, ma alla fine la pista che porta al Grifone sembra aver preso decisamente il sopravvento.

Al momento la trattativa risulta nelle sue fasi conclusive: le parti stanno limando gli ultimi dettagli contrattuali prima dell'annuncio definitivo. Per i tifosi rossoblù, che da mesi seguono con trepidazione ogni sviluppo di questa telenovela di mercato, il sogno di rivedere El Shaarawy in maglia genoana sembra ormai a un passo dal diventare realtà.