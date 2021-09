Il calcio dilettantistico ha ritrovato uno dei giocatori che, a inizio della scorsa decade, sembrava promettere meglio all'interno del comprensorio savonese.

Tante problematiche fisiche non hanno infatti lasciato spazio al talento di Lorenzo Ninivaggi, ma la doppietta al Savona (3-1 il risultato per gli azzurrogranata) può essere una nuova ripartenza per l'attaccante.