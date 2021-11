Calcio. Serie D. Vado-Gozzano a reti bianche, al "Chittolina" vince il vento

VADO - GOZZANO 0-0

Finisce senza reti Vado-Gozzano, al "Chittolina" è 0-0

92' sinistro dal limite di Pape, sfera alta che non crea problemi a Cirillo

90' quattro di recupero

89' punizione per il Gozzano dalla trequarti sinistra, giallo per Gandolfo costretto a fermare fallosamente Pape

87' inizia a piovere sul "Chittolina", finale apertissimo con fiammate da una parte all'altra

85' spazio anche a L. Di Salvatore, fuori Capra

80' il primo cambio del Vado arriva a dieci minuti dalla fine, entra Papi al posto di Brondi, che accusa problemi di crampi

74' doppio angolo a favore dei piemontesi, Vado tutto rintanato nei propri sedici metri con Cirillo che in presa alta alleggerisce la pressione

67' nel Gozzano entra Di Maria al posto di Cozzari

65' IL PALO DI CATTANEO: punizione di Cominetti respinta dalla difesa rossoblu, ripartenza fulminea sull'asse Capra-Aperi, pallone per Cattaneo che, solo a tu per tu con Vagge, centra il montante interno con uno scavetto che fa infuriare Solari

64' per il Vado non è facile rendersi pericoloso dalle parti di Vagge in questa ripresa, che i rossoblu stanno giocando a sfavore di vento

61' entra Pape Faye al posto di Nicastri

60' azione insisita dei rossoblu con Lo Bosco, che riesce a concludere dal limite senza però imprimere forza al pallone

53' giallo per Giuffrida, costretto a spendere l'ammonizione per frenare la corsa di Castelletto

51' cala la luce e si accendono i nuovi riflettori del "Chittolina"

46' si ricomincia, subito ammonito Pici per un'entrata in ritardo ai danni di Capra

SECONDO TEMPO

Finisce senza recupero il primo tempo, reti bianche tra Vado e Gozzano

36' bella azione in velocità da parte del Vado: Cattaneo scatena la corsa di Gandolfo sulla destra, cross basso del terzino ex Imperia per Lo Bosco che viene anticipato in scivolata al limite dell'area piccola.

33' da segnalare il primo ammonito dell'incontro, Loreto Lo Bosco

32' fermato in posizione di fuorigioco Cominetti, pronto ad involarsi a tu per tu con Cirillo. Partita fin qui avara di emozioni e fortemente condizionata dal vento

29' si rivede in avanti il Gozzano, che guadagna una sorta di corner corto sulla corsia di destra: traiettoria a rientrare di Nicastri che si perde direttamente sul fondo

26' Aperi libera Cattaneo tra le linee, palla in verticale a cercare Lo Bosco, ma il passaggio è troppo lungo per far sì che il capitano rossoblu possa rendersi pericoloso.

17' De Bode in mischia anticipato sul più bello, la sfera viene raccolta da Gandolfo che fa partire una rasoiata dai trenta metri sulla quale si accartoccia Vagge in presa bassa

16' Giuffrida tenta il tiro a giro da posizione impossibile, non male l'idea con il pallone respinto ancora in corner da banme

15' Lo Bosco si coordina in maniera acrobatica e conclude con il sinistro conquistando il primo angolo della gara

11' toccato in area il numero undici Sangiorgio, il signor Moretti di Firenze fa cenno di proseguire tra le timide proteste dei piemontesi

9' conquista una punizione dalla trequarti il Gozzano, Cominetti recapita la sfera in mezzo dove Montesano non trova la zampata da posizione comunque defilata

7' bello spunto di Capra in mezzo a un paio di avversari, il suggerimento in profondità a cercare Lo Bosco, però, è troppo profondo e viene raccolto dal portiere piemontese Vagge

4' prima nota tattica della gara: è 4-3-3 il modulo scelto da Solari, che consegna le chiavi della mediana a Cattaneo, Giuffrida (play) e Brondi. Dal primo minuto anche il neo acquisto Tinti, che fa coppia con De Bode al centro della difesa

2' protagonista di giornata sicuramente il vento, che sta soffiando intensamente sul "Chittolina"

1' si parte! Completo rossoblu per il Vado, Gozzano in tenuta verde da trasferta.

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADO: Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Tinti, Capra, Brondi, Lo Bosco, Aperi, Giuffrida.

A disposizione : Colantonio, Casazza, Nicoletti, Favara, Papi, Turone, Carrer, Di Salvatore L., Di Salvatore G..

Allenatore : Solari

GOZZANO: Vagge, Pici, Bane, Gemelli, Ciappellano, Montesano, Nicastri, Castelletto, Cominetti, Cozzari, Sangiorgio

A disposizione : Uikaj, Italiano, Pennati, Di Giovanni, Bossi, Renolfi, Faye, Paoluzzi, Di Maria